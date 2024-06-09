LLADRÓ リヤドロ メンズ レザーベルト 本革 ブラック 黒 未使用 ...

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商品詳細
LLADRÓリヤドロメンズレザーベルト本革(フルグレインレザー)36インチブラック 未使用 箱無しサイズ 長さ106cm(バックルは含まず) 穴の数5個 最小穴まで 90cm 最大穴まで 100cm陶器の置物で有名なLLADRÓ(リヤドロ)が販売していたレザーベルトです。昔、父がプレゼントで新品をいただきましたが、使う機会がないまま長期保管していました。暗所で大切に保管していたため、全体的にとても綺麗な状態です。画像にて状態をご確認ください。#リヤドロ#LLADRÓ#リャドロ#メンズ#ベルト#本革#レザー#フルグレインレザー#ブラック#黒#父の日#レザーベルト
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