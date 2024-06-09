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LLADRÓ リヤドロ メンズ レザーベルト 本革 ブラック 黒 未使用
商品番号 Y90590335445
商品名

LLADRÓ リヤドロ メンズ レザーベルト 本革 ブラック 黒 未使用
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LLADRÓリヤドロメンズレザーベルト本革(フルグレインレザー)36インチブラック　未使用　箱無しサイズ　長さ106cm(バックルは含まず)　　　　穴の数5個　　　　最小穴まで　90cm　　　　最大穴まで　100cm陶器の置物で有名なLLADRÓ(リヤドロ)が販売していたレザーベルトです。昔、父がプレゼントで新品をいただきましたが、使う機会がないまま長期保管していました。暗所で大切に保管していたため、全体的にとても綺麗な状態です。画像にて状態をご確認ください。#リヤドロ#LLADRÓ#リャドロ#メンズ#ベルト#本革#レザー#フルグレインレザー#ブラック#黒#父の日#レザーベルト
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