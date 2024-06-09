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キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 1/7スケール フィギュア
商品番号 C32638960206
商品名

キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 1/7スケール フィギュア
ブランド名 マックスファクトリー
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。マックスファクトリー（MaxFactory）キャラクター・ボーカル・シリーズ01初音ミク1/7スケールフィギュア髪飾り・首の割れがあります。詳細は画像をご確認ください。仕様PVC塗装済み完成品【スケール】1/7【サイズ】全高：約220mm
http://narcologia.ru/goods/Persia288788.html
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