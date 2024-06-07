フェラガモ シンプルなレザーベルト　黒　ほぼ新品

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こちらは数年前にイタリアで購入した、サルヴァトーレ フェラガモレディースのシンプルなベルトです。しなやかで柔らかく、上質なレザーでシンプルなデザイン。一度だけ長いままウエストの上から試しただけの、ほぼ新品です。フェラガモのアイコン\"ガンチーニ\"が素敵なアクセントになっています。カラーはブラックで、金具はシルバーです。長さはベルトの穴にはめ込む突起から、真ん中の穴まで約102cmありますので、直営店で調整していただけると思います。デニムや、ワンピースのアクセントにいかがでしょうか？ご購入前に、必ずプロフィールをご一読下さい。発送が4〜7日設定になっていますが、大体3〜4日以内に発送出来ると思います。素人が撮影しておりますので、うまく映らない小傷やシワなどある場合もございます。ご了承下さい。個人宅で保管していた物ですので、店頭品と同等をお求めの方はご遠慮下さい。箱はございません。商品に支障が無いよう配慮し丸めて梱包致します。他にも出品しておりますので、どうぞご覧くださいませ。