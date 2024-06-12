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- 【店頭完売コラボ】ヒステリックグラマー×マスターマインド T-シャツ/ L
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商品詳細
mastermindJAPAN(マスターマインドジャパン)×HYSTERICGLAMOUR(ヒステリックグラマー)『サークルロゴGirl＆SKULL』販売日に即完売した非常に希少なアイテムです！購入後、着る機会がなく試着のみで大事にタンス保管しておりました。サイズ:L(肩幅44㎝身幅51㎝着丈69㎝)カラー:ブラック〆注意事項〆※個人タンス保管の為、多少のシワ、汚れ等がある場合がございます。ご理解の上、ご購入をお願い致します。※中身すり替え防止の為、返品及び返金対応は行なっておりません。※他のフリマでも併売している為、出品を取り消す場合があります。予めご了承下さい。
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