NEIGHBORHOOD　ネックウォーマー　ブラック　美品

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NEIGHBORHOODネイバーフッドネックウォーマーブラックneighborhood試着程度で自宅保管していました。新品ではないので画像をご覧いただき、ご理解の上ご購入願います。○サイズ約24cm×20cm素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。⭐即購入歓迎。カラー...ブラック