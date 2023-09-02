未使用タグ付き Johnstons of Elgin カシミヤ スコットランド製

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ご覧いただきありがとうございます。プロフィール一読ください。◆Brand:JohnstonsofElgin▼なるべく自然光での写真を載せておりますが画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。神経質な方はお控えくださいませ。◆Material:カシミヤ100%◆Size:25.0×180.0cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。◆状態:NEW状態は写真をご参考ください・AACD日本流通自主管理協会認定の古物店舗で購入しております自身での着用は一度もありません写真上のものが全てになります▼あくまでUSED品になります。ご理解いただきご購入をお願い致します。▼素人なりに検品しておりますが、見落としている場合がございます。予めご理解お願い致します。▼評価の悪い方や新規の方はキャンセルさせていただく場合があります。▼他方面でも出品している為予告なく取消する場合がございます。予めご了承ください。よろしくお願い致します■商品検索#marucoの部屋◆061388#ジョンストンズ#UNITEDARROWS#ユナイテッドアローズ#USED#古着#ヴィンテージ#berberjin#ベルベルジン#高円寺#paletown#吉祥寺#下北沢#代々木上原#TORO#OTOE#patagonia#パタゴニア#LLBean#エルエルビーン#RalphLauren#オールドギャップ#OLDGAP#noroll#columbia#フリース#ダイワピア#comoli#sacai#RRL#1ldk#ARCTERYX#AURALEE#DIGAWELL#エンダースキーマ#KAPTAINSUNSHINE#スタイリスト私物#野村訓市#菅田将暉#在原みゆ紀#あいみょん#常田大希