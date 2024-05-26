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Jプレス J.PRESS ネクタイ　ネイビー　ストライプ　グリーン　美品
商品番号 O81046770731
商品名

Jプレス J.PRESS ネクタイ　ネイビー　ストライプ　グリーン　美品
ブランド名 ジェイプレス
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:Jプレス　　　　　大剣幅　約8.5cm素人検品になりますので見落としがあるかもしれませんが、ご理解頂けるようお願い致します。完璧を求められる方はご遠慮下さいK-190ビジネス　オフィス　二次会柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー　ネイビー　グリーン
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