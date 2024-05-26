Jプレス J.PRESS ネクタイ　ネイビー　ストライプ　グリーン　美品

ブランド:Jプレス 大剣幅 約8.5cm素人検品になりますので見落としがあるかもしれませんが、ご理解頂けるようお願い致します。完璧を求められる方はご遠慮下さいK-190ビジネス オフィス 二次会柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー ネイビー グリーン



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