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ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト
商品番号 J73868323161
商品名

ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。ロマーニスタジオのベルトです。ROMANISTUDIOBelt本革、レザー、leather日本製、madeinJAPANベルトとしては珍しい濃緑です。ダークグリーン、DARKGREEN素人採寸全長:約112cm　ウエスト約87〜97cm対応　約2.5cmピッチ、3穴　調整のためのベルトカットができます。幅:約3cm厚み:約3mm素人検品ベルト穴に若干のシワがありますが、全体的に綺麗な状態です。中古品になりますので、ご理解の上ご購入をお願いいたします。※ベルト以外の撮影小物(靴等)は付きません。ブランド、Brandビジネス、Businessフォーマル、formalカジュアル、Casualジーンズ、Jeansメンズ、男性、MENS
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