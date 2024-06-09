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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。ロマーニスタジオのベルトです。ROMANISTUDIOBelt本革、レザー、leather日本製、madeinJAPANベルトとしては珍しい濃緑です。ダークグリーン、DARKGREEN素人採寸全長:約112cm ウエスト約87〜97cm対応 約2.5cmピッチ、3穴 調整のためのベルトカットができます。幅:約3cm厚み:約3mm素人検品ベルト穴に若干のシワがありますが、全体的に綺麗な状態です。中古品になりますので、ご理解の上ご購入をお願いいたします。※ベルト以外の撮影小物(靴等)は付きません。ブランド、Brandビジネス、Businessフォーマル、formalカジュアル、Casualジーンズ、Jeansメンズ、男性、MENS
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http://narcologia.ru/goods/passionate355613.html
ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト
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