

ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト



ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト



ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト



ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト | フリマアプリ ラクマ ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト | フリマアプリ ラクマ



ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト ROMANI STUDIO ダークグリーン メンズ ベルト



ROMANI STUDIO メンズレザーベルト2本セット 全長107cm ROMANI STUDIO メンズレザーベルト2本セット 全長107cm



ROMANI STUDIO メンズレザーベルト2本セット 全長107cm | フリマアプリ ラクマ ROMANI STUDIO メンズレザーベルト2本セット 全長107cm | フリマアプリ ラクマ



ROMANI STUDIO メンズレザーベルト2本セット 全長107cm ROMANI STUDIO メンズレザーベルト2本セット 全長107cm



ROMANI STUDIO メンズレザーベルト2本セット 全長107cm ROMANI STUDIO メンズレザーベルト2本セット 全長107cm



Amazon | [カルバンクライン] ベルト エッセンシャルベルト 3.5cm ... Amazon | [カルバンクライン] ベルト エッセンシャルベルト 3.5cm ...



ROMANI STUDIO メンズレザーベルト2本セット 全長107cm ROMANI STUDIO メンズレザーベルト2本セット 全長107cm



〔グッチ ダイアナ〕ミニ トートバッグ 〔グッチ ダイアナ〕ミニ トートバッグ



Amazon | [カルバンクライン] ベルト エッセンシャルベルト 3.5cm ... Amazon | [カルバンクライン] ベルト エッセンシャルベルト 3.5cm ...



多慶屋公式サイト / スタッフブログ - メンズ スタッフ 多慶屋公式サイト / スタッフブログ - メンズ スタッフ



Amazon | [カルバンクライン] ベルト エッセンシャルベルト 3.5cm ... Amazon | [カルバンクライン] ベルト エッセンシャルベルト 3.5cm ...

ご覧いただき、ありがとうございます。ロマーニスタジオのベルトです。ROMANISTUDIOBelt本革、レザー、leather日本製、madeinJAPANベルトとしては珍しい濃緑です。ダークグリーン、DARKGREEN素人採寸全長:約112cm ウエスト約87〜97cm対応 約2.5cmピッチ、3穴 調整のためのベルトカットができます。幅:約3cm厚み:約3mm素人検品ベルト穴に若干のシワがありますが、全体的に綺麗な状態です。中古品になりますので、ご理解の上ご購入をお願いいたします。※ベルト以外の撮影小物(靴等)は付きません。ブランド、Brandビジネス、Businessフォーマル、formalカジュアル、Casualジーンズ、Jeansメンズ、男性、MENS