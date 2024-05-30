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90s MARVEL ヴィンテージ Tシャツ レアキャラ
商品番号 J82999006428
商品名

90s MARVEL ヴィンテージ Tシャツ レアキャラ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1992年MARVELシリーズのX-FORCEのデザインになります。キャラはケーブルとシャッタースターだと思います。。デッドプールの仲間的な感じですね。これから映像化されるのか？洗濯済み30年前の商品なので染みピンホールの見落としあるかもしれません。着830身555肩540袖220
http://narcologia.ru/goods/ramshackle411266.html
http://narcologia.ru/goods/financier920460.html
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