Lui's ルイス レザー ウエスタン ナロー ロング ベルト 黒　ブラック

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Lui'sルイスレザーウエスタンナローロングベルト黒Lui's(ルイス)オリジナルのロングナローベルト定番として好評なロングナローベルトに新たに、ウエスタン調の金具をプラスした、ウエスタンタイプが仲間入り。通常のベルトよりも長さを伸ばし、腰周りのアクセントとしてお使いいただけるようにデザインされたこちらのナローベルト。JieDaジエダ togaトーガ好きにおすすめです。長さ:約128cm幅:約2cm最大:約83cm最小:約73cm#ウエスタンベルト#ウエスタンブーツ#ナローベルト#ロングベルト#ルイス#belt#スラックス#ウエスタン#y2k#ゆるだぼ#00s素材···ナイロン素材···本革カラー···ブラック