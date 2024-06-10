【新品タグ付】ラルフローレンパープルレーベル　ベルト　レザー　牛革　ブラウン

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閲覧いただきましてありがとうございます！気になる点がありましたらお気軽にコメント下さい✨○アイテムラルフローレンパープルレーベル ベルト レザー 本革 牛革 メンズ 通勤 ビジネス○サイズ全長：97cmタテ：3cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなどは特に無く、まだまだ快適にご使用頂けます◎○カラー茶色／ブラウン○素材レザー○その他、注意事項即購入可※コメントを頂きましても先にご購入して頂いた方が優先となりますので予めご了承お願い致します。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手リサイクルショップにて購入しました。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。管理番号：