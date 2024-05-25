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【お盆特価】クロコダイル ラウンド 長財布 オレンジ orange 財布
商品番号 W23596203595
商品名

【お盆特価】クロコダイル ラウンド 長財布 オレンジ orange 財布
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に販売された作品でアンティーク調のマットな仕上げ。2023年の縁起物にいかがですか？※他でも同時販売している【1点物】のため売れ切れてしまった場合はご了承ください。市場ではこの値段では絶対買えないのでお得です。「皮革の宝石」クロコダイル革を使用しています。同じクロコダイル革は存在しない=世界に一つだけの財布人と違う物を欲しい方にオススメです。クロコダイルはとても高価で大変貴重な革です。こちらはナイルクロコを使用、鱗のバランスとしてはスモールクロコダイルとラージクロコダイルの中間のイメージで美しい長方形の鱗模様が特徴です。アフリカ原産でヨーロッパを中心に高い需要を誇ります。日本への輸入量の多いシャムワニとは違い世界的に高級皮革として多くの取引がなされているのがナイルクロコダイルです。革本来のキズ等御座いますがこれは天然物の証でもあります。画像の写真をご確認ください。牛革よりも丈夫で一生物で使い込むと味も出てとてもいい感じになります。セレブ層やデヴィ夫人も愛用している革と言えばクロコダイルです。ぜひこの機会に最高級の一品を手に入れてみてはいかがでしょうか？女性男性問わずお使いいただけます。外側:クロコダイルカラー:オレンジ　品種:ナイルクロコシルバーファスナー内側:牛革　カードポケット:8枚(写真のポケットに入っている2枚の紙は見本ですので同封されません)札入れ:2ヵ所小銭入れ:有※個体差があるため、大きさや重さに多少のズレがあります。サイズ横19.5cm縦9.5cm厚さ2.5cm重さ約180g付属品化粧箱巾着袋発送は入金確認が取れ次第クロネコヤマトより最短でお送り致します。この他にも一点モノの限定商品を出品しておりますので是非この下にありますその他の出品欄よりご覧ください。
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