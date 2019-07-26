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限定 極美品 ルイヴィトン LV ベルト 迷彩 カモフラージュ レア
商品番号 P41542305783
商品名

限定 極美品 ルイヴィトン LV ベルト 迷彩 カモフラージュ レア
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品限定品レアルイ・ヴィトンベルト迷彩カモフラージュ村上隆コラボ限定品90cm【サイズ】サイズ90cm全長約106cmウエスト約84～96cm幅3.5cm1.2回のみの使用なのでサビや使用感も無く状態は良いです！！希少で極美品なお品物です☆
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