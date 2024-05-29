Comme des garcon ベルト

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商品詳細
コロナ以前の2019年に、パリの百貨店Lafayetteで購入したCommedesgarconのベルトになります。発色の良い赤に白抜きのブランドロゴ。MadeinFrance。素材は100%牛革！アパレル業界にもSustainableなトレンドが吹き荒れ、本革製品が少なくなる時代に貴重な一品になります。サイズはMサイズで、大きめです。ほぼ未使用で、目立った傷等ありません。ワードローブ整理のための出品になります。
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