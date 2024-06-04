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商品詳細
3年ほど前に購入したOYの半袖Tシャツです！少し肌寒くはなってきましたがインナーとしてもこれからの季節に活躍すると思いますし、秋冬のアウターを脱いだ後もかっこいいアイテムを着てるのもかっこいいと思いますのでご検討ください。カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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