BERLUTI 二つ折り長財布 カリグラフィ サンタル スクリットレザー AB

★全額返金保証有り★万が一、コピー品であった場合。また、当店過失による写真や説明文で判断できない不具合があった場合には、全額返金対応致します。私自身もリサイクルショップに勤めていますので真贋には、自信があります。安心してお買い求め下さいませ。ーーーーーーーーー■ブランド名BERLUTIベルルッティ■品名カリグラフィサンタルスクリットレザーロングウォレットゴールデンパティーヌ■シリアルE0169■型番-■カラー系統ブラウン・ブラック・ゴールド■サイズ約横17.5cm高さ8.5cmマチ1.5cm■付属品袋■仕様内側/札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×4その他ポケット×2■参考定価-円■管理番号H1624■特記事項内外面スレ、キズ(小)カード伸び(中)小銭入れスレ(中)フチスレ(小)■コメント中古品のため、内面、外面ともに写真で目立たない程度の傷、スレ、汚れがございます。目立つ傷やヤブレ、気になるニオイなどはなく、まだまだご使用頂けると思います。ほか、気になる事は何でも聞いてください。■評価ABランクーーーーーーーーーー【評価基準】S：実使用がない中古品A：状態の良い中古品AB：目立たない使用感のある中古品B：目立つ使用感が感じられる中古品BC：使用感が強く感じられる中古品J：故障、損傷している中古品ーーーーーーーーーー※この商品の購入先は、古物市場主の資格を有する業者様のブランド市場からです。様々な商品と同時に大量単位にて仕入れをしています。だから、コスパには自信があります。※ゆうゆうメルカリ便にてコンビニ、郵便局受け取りも指定可能です。購入前にお申し付けください。ーーーーーーーーーー出品商品は、こちらから一覧でご覧いただけます。ぜひ、覗いてみて下さいね♪↓↓#bicmbicm



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