【レア物】Y-3ワイスリー　ビッグシルエット　レイヤードTシャツ　ビッグロゴ

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商品をご覧いただきありがとうございます。★フォロー割★コメント欄に「フォロー割希望」と記載ください。①10,000円以上〜「500円OFF」②5,000〜9,999円 「300円OFF」③2,001〜4,999円 「200円OFF」④2,000円以下は対象外です。ご検討くださいませ。★他にも柄シャツ、ネクタイ、ビジネスアイテム、アウトドアアイテム古着など多数に渡り出品しております。お時間があればご覧くださいませ。○商品プリントtシャツキュプラビッグプリントTシャツ○色ブラック○ブランドY-3ワイスリー○サイズLになります。大きめです。cm表記です身丈76肩幅55身幅60袖丈26★素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さいませ。○商品説明★商品は中古品になります。神経質な方は購入をお控えくださいませ。オーバーサイズビッグシルエットビッグサイズストリートスケーターY3ワイスリーY-3ヨウジヤマモトヨージヤマモトビッグロゴキュプラビッグプリントバックプリントカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋