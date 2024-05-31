⭐️新品未使用　即日発送⭐️ブランド腕時計　レザーベルト　クロノグラフ　クォーツ

#kenメンズ腕時計一覧◉海外仕入れ◉日本未発売☆本品はオフィシャルストアーで仕入れた物を販売しております☆☆正規品保証☆日本未発売の腕時計で、国内ではほとんど出回っていないかと思いますので、人とかぶりたくない！と思っている方に大変おすすめです☆◎文字盤、ケース、ベルトまでブラックで纏まっておりシックで非常にカッコいいデザインです。◎クロノグラフ、日付カレンダー付で機能面でも充実しています⭐️◎42mmのダイヤルを採用しており程よい存在感が有ります。ビジネスはもちろん、普段使いでも重宝出来るデザインとなっております。◉商品詳細ムーブメント：クォーツバンド長：220㎜バンド幅：20㎜ケース直径：42㎜ケース厚：10㎜重量：142g防水性能：3ATM☆他のカラー、他のモデルについても多数取り扱っております☆下記よりご覧いただけます。#kenメンズ腕時計一覧#ken出品腕時計一覧◉発送は時計本体のみの発送とし、エアークッションで包装し、クッション封筒に入れてらくらくメルカリ便で発送致します。（らくらくメルカリ便では出品者にお客様の住所、氏名等の情報が通知される事がありませんので安心してご購入頂けます。）◉また、24時間以内スピード発送手配致します。ご検討のほど宜しくお願いします。検索用タグ#生活防水 #革ベルト #アナログ #ラウンド #レザーベルト #腕時計 #メンズ腕時計 #海外ブランド #クォーツ #cheetah #直接正規取扱店仕入れ#正規品 #クロノグラフ #防水



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