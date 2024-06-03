ナイルクロコ　マットベルト

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数多くの中からご覧頂きありがとうございます。PG82011年に購入し大切に使用しておりました。ベルトホール裏打ちヌメも綺麗な状態です。1日使用したら必ず2週間休ませ定期的なメンテナンスを独自の方法でしております。マットクロコ最高グレードな材料を使い日本の職人がコバ処理まで行う本物の高級品です。バックル真鍮チャンネルオメガでサイズ調整可能です。既に綺麗なエイジングしております。藍染は今では手に入らない品物です。ダテ科の植物で染め上げる手間隙掛かるエイジング革です。カラー藍染ベルト幅3.5センチですのでカジュアルにも合わせて頂けます。サイズ全長105センチ。5穴式3番目で85センチ裏ビスにてサイズ調整可能です。ベルト幅3.5センチ本物思考の方にお勧めします。お好きな方に非常にクオリティ高いベルトです。あくまでも中古ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。カラー···ブルー