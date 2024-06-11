小畑多丘 ソフビ TAKU OBATA SOFB BOY

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商品詳細
オリジナルカラーの1stです。撮影のためのみ開封しました。すり替え防止のため、購入後の返品キャンセル、クレーム等はお断りとさせて頂きます。その点はご了承ください。会社員のため、コメントの返信や発送が遅れる場合がございます。コレクションが増えすぎたので整理のため出品です涙。#小畑多丘#TAKUOBATA#SOFBBOY#UNBOXINDUSTRIES#ソフビ#art#アート#フィギュア
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