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LOUISVUITTON ヴィトン エピ ポルトフォイユ マルコNM 二つ折り
商品番号 L97204989729
商品名

LOUISVUITTON ヴィトン エピ ポルトフォイユ マルコNM 二つ折り
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 15,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年年末に新宿路面店にて購入半年間使用しました。傷やヘタレもなく美品だと思います。シンプルなデザインにLVのマークがさりげなく入っている使ってても嫌味のない財布です。購入時の付属品も全て揃った状態です。
http://narcologia.ru/goods/insignificant614282.html
http://narcologia.ru/goods/preference81538.html
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