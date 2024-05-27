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掛軸　前大徳　極楽寺　西垣宗興　一行書　「鶴宿千年松」　共箱 C　R4115
商品番号 I62293789555
商品名

掛軸　前大徳　極楽寺　西垣宗興　一行書　「鶴宿千年松」　共箱 C　R4115
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 7,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（画寸）縦約１１０㎝×横約２７．７cm（全体）縦約１８２cm×横約３０．２cm裏側に染みが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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