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ポロラルフローレン キャップ 1992 stadium ロングビルキャップ
商品番号 V14086304159
商品名

ポロラルフローレン キャップ 1992 stadium ロングビルキャップ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレン　スタジアム　1992キャップです！カラー···ホワイトネイビーレッド白紺赤形···ベースボール素材···コットン2018年に発売されたSTADIUMCOLLECTIONのキャップです。目立ったダメージもなく良好だと思います！画像をご確認ください。サイズ　L/XLPOLORALPHLAURENはPOLOSPORT(ポロスポーツ)、スノービーチ.limited、STADIUM（スタジアムコレクション）、1992、SNOWBEACH、HiTechハイテック、カントリー、summerシリーズ、RRLなど様々なシリーズのあるTOMMYHILFIGER、Timberland等と同様に90年代を代表するブランドであり、90'shiphopカルチャーに大きな影響を与え、最近ではニューエラなどのストリートブランドとも多数コラボしており、Supreme等も好きな方にオススメです！
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