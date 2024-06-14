ポロラルフローレン キャップ 1992 stadium ロングビルキャップ

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商品詳細
ポロラルフローレン スタジアム 1992キャップです！カラー···ホワイトネイビーレッド白紺赤形···ベースボール素材···コットン2018年に発売されたSTADIUMCOLLECTIONのキャップです。目立ったダメージもなく良好だと思います！画像をご確認ください。サイズ L/XLPOLORALPHLAURENはPOLOSPORT(ポロスポーツ)、スノービーチ.limited、STADIUM（スタジアムコレクション）、1992、SNOWBEACH、HiTechハイテック、カントリー、summerシリーズ、RRLなど様々なシリーズのあるTOMMYHILFIGER、Timberland等と同様に90年代を代表するブランドであり、90'shiphopカルチャーに大きな影響を与え、最近ではニューエラなどのストリートブランドとも多数コラボしており、Supreme等も好きな方にオススメです！
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