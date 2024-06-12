human made 財布

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商品詳細
ヒューマンメイド公式オンラインストアにて購入いたしました。色はベージュです。ハートのエンボス加工がされた、二つ折りのレザーウォレット。使うほどに馴染んでいく、レザーのエイジングを楽しむことができます。※天然皮革を使用しているため、一点一点に個体差がございます。予めご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/mythic364935.html
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