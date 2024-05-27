【専用】ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ マルコ 二つ折り財布

ご覧いただきありがとうございます(*^▽^*)◆正規品のみ取り扱っています◆即購入OKです◆フォロー割していますので、ぜひフォロー＆コメント下さいませ(割引額はプロフィールをご覧下さい)◆他サイトでも出品しておりますので、突然削除する場合もございますこちらはzero2152様専用となります。小さなバッグやポケットにも収まるコンパクトサイズで機能性の高い、ポルトフォイユ・マルコのご紹介です❣️・ブランド：ルイ・ヴィトン・商品名：ポルトフォイユマルコ・品 番：M61675・柄 ：モノグラム・種 類：二つ折り財布・サイズ：縦10.5cm横10.5cm厚さ2cm・小銭入れ：1・札入れ：2・ポケット：1・カード入れ：3・シリアル番号：CA0092・参考定価：65,880円・購入店：エコリング☘️安心品質・出品しているブランド品は全て正規品です。・偽物出品は法律で禁じられています。・ブランド品の購入先は真贋鑑定、買取を行うストアですので安心です。☘️商品状態・型崩れは殆ど目立ったキズや汚れもない美品です。・角スレもあまりなく目立つ割れやホツレはありません。・札入れに僅かな汚れがありますがご使用には差し支えありません。(画像8枚目)・カード入れに使用感が残りますが、ベタつきなどはありません。・財布のみで付属品はありません。☘️クリーニング・商品到着後すぐにお使いいただけるようにクリーニングし、必要であれば簡易リペアを行っています。☘️保管・専用ケースに保管しています。・喫煙者はいません。・ペットとは別部屋に保管しています。☘️返金保証・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。(受け取り評価後は返品対応ができなくなります)☘️迅速発送・ご購入の翌日中までに発送します。・諸事情により遅れる場合は、事前にご連絡させていただきます。☘️お願い細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、細かな傷など見落としている場合もございます。あくまで「中古品」というお品になりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたしますm(__)mご不明点などございましたら、お気軽にコメントくださいませ☺️



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