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CABO (DRAWSTRING PURSE MESH) 巾着型財布
商品番号 B61982437550
商品名

CABO (DRAWSTRING PURSE MESH) 巾着型財布
ブランド名 エドロバートジャドソン
特別価格 税込 6,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エドロバートジャドソンの財布兼ミニバッグで黒の革でメッシュになっています。2023年の8月購入し、29,700円でした。ひと月ほど使用しましたが、コード決済が主なので、カバンに入れているだで使用頻度がほぼ無いため手放す事にしました。●サイズ：縦幅14cm横幅11cm●素材：ヤギ革、牛革●付属品：箱●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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