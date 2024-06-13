希少!美品! 根本敬 X Santastic! コラボ Tシャツ 無能胎児

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ご覧いただきありがとうございます。【商品の説明】ブランド、メーカー：サンタスティックカラー：ホワイトサイズ：XXL(身幅：64cm身丈：76cm袖丈：24.5cm)【商品の状態】使用状況：着用せず保管しておりましたが経年経過の為薄い染みあります。着用には問題ないかと思いますコットン100％生地、2010年台初頭の購入です！希少なXXLサイズで当時でもかなり少数販売でした！このコンディションで出てくる事はそうそう無いと思います！とにかく人気の作家によるコラボTシャツです！注意事項：経年保管によりシミ等がありますが洗濯、クリーニングで落ちる程度と思います・中古品ですのでご理解頂ける方のみご検討下さい。神経質な方のご入札はお控えください。ご使用のパソコン等の環境によっては色味が異なって見える場合があります。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック