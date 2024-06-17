dunhill ダンヒル マフラー カシミヤ ワインレッド

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商品詳細
■商品■dunhillマフラーカシミヤ100%サイズ約長さ170cm幅39cmカラー：ワインレッド■状態■未使用品ですが、長期保管であることをご了承の上、ご購入をお願い致します。★お値下げ不可となります。★お譲り頂いた商品のため購入時期については分かりかねます。ご了承ください。★中古品のため返品は御遠慮ください。★画像でご判断の上ご購入お願い致します。神経質な方はご購入をご遠慮ください。★質問等ございましたらコメントにてお願い致します。
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