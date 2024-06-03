バックパッカー三線・アウトドア三線・楽ちん三線 送料込み 残り数本 ...

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■バックパッカー三線・アウトドア三線・キャンプ三線残り数本送料込み■気軽に持ち運べる三線です■カラクイでなく、ペグなので音がくるいにくいです■写真で参考にしてください、人差し指と親指の挟む力だけで持てます。■通常の三線と並べて有りますので、大きさ確認下さい■新品 数に限り有ります⚫こちらは、不用品使用品ではない、通常の商品になるのでお値下げ不可になります。■出荷時の箱を利用します完璧を求める方・神経質な方には向かないと思います#沖縄三線 #三線 #三味線 #バックパッカー三線 #アウトドア三線 #キャンプ三線 #アウトドア #キャンプ #バックパッカー #音楽 #楽器 #沖縄 #カンカラ三線種類...三線レベル...初心者