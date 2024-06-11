ムータマリン　半袖Tシャツ

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商品詳細
ムータマリン サンリオクロミTシャツLサイズになります。新品未使用です。自宅保管のため、神経質な方や、完璧を求める方のご購入は、お控えください。トラブル防止のため、購入後の返品は致しかねます。ご検討宜しくお願いします。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏
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