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- 1/400 BRITISH AIRWAYS ブリティッシュエアウェイズ
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商品詳細
1/400BOEING747-400BRITISHAIRWAYSブリティッシュエアウェイズ未使用、未展示になります。機体の状態は良好ですが個体差のある金属模型になりますので微細な擦れ、塗装ムラ、剥げ、印刷ミス等がある場合がございます。箱に擦れ、小皺、小傷がございます。自宅保管になりますので完璧な物をご希望の方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。迅速に発送致します。
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