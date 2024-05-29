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ビッグサイズ　80s 90s ビンテージ エロT スカルセックス
商品番号 B10439725660
商品名

ビッグサイズ　80s 90s ビンテージ エロT スカルセックス
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難う御座います。ビンテージのエロTになります。かなり前に名古屋の古着屋で購入しました。かなり雰囲気が良いTシャツになります。首元にダメージありますがめちゃくちゃかっこよいTシャツになります。セックスボーンTも年々見なくなってきた気がします。古着好きやアメカジ好きにおすすめです。ビンテージ、古着慣れしている方なら問題ないと思いますが神経質な方はご遠慮下さい。尚、ビンテージ、古着になりますので返品交換はご遠慮頂きたく思います。気になる点は質問の方宜しくお願いします。サイズ表記　　なし肩幅　　　約54センチ身幅　　　約58センチ着丈　　　約76.5センチ袖丈　　　約21.5センチ素人寸法の為多少の誤差ご了承下さい。半袖スウェットエロTシュプリームbeamsビームスusmcusnビンテージm47m51m65m64usarmynavyバレンシア製レッドウイングredwing875226892682966ラインマンベックマン90602218ロガーフラットボックスペコス866877茶芯エンジニアブーツワンピースオブロックthreefaceスリーフェイスカバーオールオーバーオールデニムジャケット506xx507xx557xx70505lee91blee91j101モンゴメリーワードキャントバステムビックマックペイデイカーハートリーバイスラングラーlevisLEE501xx501シンチバックbigEビックe66前期66後期赤ミミ40s50s60s70s80s90s東洋スカジャンベトジャンアラスカジャンスーベニアジャケットバズリクソンズリアルマッコイズフリーホイーラーズvansoldvansアナハイムエラオールドスクールeravansoriginalコンバースチャンピオンリバースウィーブダブルフェイスパーカーロックフードセパポケガチャポケウエアハウスダックディガーデッドストックブルーへラーズカフェ大戦モデルスカジャンベトジャン後付けパーカーパーカーミリタリー軍パンct70
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