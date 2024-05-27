川村壱馬 トラキン KCK フォトカード

川村壱馬トラキン(旧:KCK)のフォトカードになります。上段4枚⇒イベントランキング、会場限定で配布されたカード(3種合計4枚)下の2段⇒トラステ等でランダム発売されたもの(合計19枚)合計23枚になります。バラ売り不可⚠️キラキラしているのはそのようなスリーブに入れていて実際はホログラム仕様ではありませんLDHEXILEHIRO、松本利夫、USA、MAKIDAI、ATSUSHI、TAKAHIROEXILETHESECOND橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、NESMITHSOKICHI、AKIRA三代目JSoulBrothersNAOTO、小林直己、ELLY、山下健二郎、岩田剛典、今市隆二、登坂広臣GENERATIONS白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、中務裕太、小森隼、関口メンディー、佐野玲於THERAMPAGE川村壱馬、吉野北人、RIKU、陣、LIKIYA、山本彰吾、岩谷翔吾、浦川翔平、長谷川慎、藤原樹、神谷健太、武知海青、与那嶺瑠唯、龍、後藤拓磨、鈴木昴秀FANTASTICS中島颯太、八木勇征、世界、佐藤大樹、堀夏樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、木村慧人BALLISTIKBOYZ日高竜太、加納嘉将、海沼流星、深堀未来、奥田力也、松井利樹、砂田将宏人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···フォトカード



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