ほぼ未使用✨フェラガモ ベルト ダブル ガンチーニ リバーシブル シボ革 黒茶

ご覧いただきありがとうございます(*vv)))【ブランドアイテム】SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモベルト、シボ革、ダブルガンチーニリバーシブル【カラー】ブラック、ブラウン【状態】使用感をほとんど感じないほぼ未使用のお品物です(^-^)とても良好な状態です。⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。【付属品】保存袋、専用箱、ショップ袋【素材】レザー【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品【サイズ】(平置き)全長 約114cm幅 約3cm調整穴 5穴【お願い】素人検品の為、まれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。ギャランティカード、保存袋などは全て撮影用であり、付属致しません。ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。



ほぼ未使用✨フェラガモ ベルト ダブル ガンチーニ リバーシブル シボ ...



✨美品✨ フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ リバーシブル 黒 茶 5 ...



フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ リバーシブル レザー 本革 黒茶 ...



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✨美品✨ フェラガモ ベルト ダブルガンチーニ リバーシブル 黒 茶 8-



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✨美品✨サルヴァトーレフェラガモ ベルト ダブルガンチーニ 黒 シルバー-



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