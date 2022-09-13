supreme × Nike ACG コラボTシャツ XL

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supreme×NikeACGコラボTシャツ新品未使用肩幅：52㎝、身幅：59㎝、着丈：77㎝（素人測定のため多少の誤差はご了承ください。）ホワイトXLサイズ袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）即日発送★新品未使用ですが、自宅保管品になりますので神経質な方はご遠慮ください。★鑑定が必要な場合は、購入前にアップされた画像をもとに鑑定をお願いします。★すり替え防止や理不尽なクレーム返品は対応しておりません。