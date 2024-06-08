バーバリーロンドン　ネクタイ　ノバチェック

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★ブランド:BURBERRYLONDON★サイズ:剣幅9cm全長148cm★カラー:ベージュ×ブラック×ホワイト★デザイン:ノバチェック ストライプ★素材:シルク100%ネクタイはこちらへ!!➪#Hanaネクタイ一覧★その他:こちらはUSED品（中古品質）です。新品ではないUSED品という事をご理解の上、ご購入ください。大剣先の部分に若干スレがありますがそれ以外は状態の良いお品です(^^)素人検品であるため、見落としなどあるかもしれませんが、ご了承の上、ご購入をお願い致します。送料無料で発送致します。敏速に対応致しますが、仕事の都合で対応が遅れる場合があります。お気軽にコメントください^^購入先：ブランド鑑定済みショップ●配送●簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。OPP袋に入れてA4ビニール袋での発送になりますのでご安心ください(^^)