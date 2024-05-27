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ROCNATION × NEW ERA ロックネイション別注ニューエラ7 1/2
商品番号 A68626732835
商品名

ROCNATION × NEW ERA ロックネイション別注ニューエラ7 1/2
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROCNATIONとNEWERAの別注ニューエラキャップです。タワーボックスに入れて保管して飾っておりました。新品未使用です。質問などありましたらコメントください。
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