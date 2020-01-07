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美品　ドルチェ\u0026ガッバーナ　鰻革イールレザーベルト　ダークブラウン　90cm
商品番号 O24563407085
商品名

美品　ドルチェ\u0026ガッバーナ　鰻革イールレザーベルト　ダークブラウン　90cm
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 2,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態：内側に少々の使用感はありますが、概ね美品な状態だと思います。特筆するような大きな問題はありません。色：ダークブラウン付属品：特にありません。製造国：イタリア製　購入先：正規直営店購入品サイズ：表記は100cm/40inchですが、自分でカットできるタイプなので長さを詰めております。（現状真ん中の穴で90センチになるようにしております）実寸：ベルト幅約3センチ、ウエスト約82～97センチに対応測定環境の違いもありますので多少の誤差はご了承下さい。素材：イールレザー（うなぎ革）
http://narcologia.ru/goods/traverse965326.html
http://narcologia.ru/goods/choice15085.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic453612.html
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