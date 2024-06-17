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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。ベルルッティのバッグです。ベルルッティで購入したものです。使用感はありますが、凄くお洒落だと思います。ブランド買取店で査定してから出品しておりますので、安心してご購入頂ければと思います。付属品なし※画像をよく確認してください。※中古品へのご理解頂ける方のご購入を希望致します☆#イタリア#ベルルッティ#財布#バッグ#クラッチバッグ
http://narcologia.ru/goods/sci-fi685247.html
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