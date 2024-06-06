L　真島昌利　 Tシャツ　杉浦逸夫　マーシー　大きいサイズ　夕刊フジ

❤️(ꈍᴗꈍ)✿✿☆ご覧いただきありがとうございます☆✿✿(ꈍᴗꈍ)❤️ ⚠︎⚠︎★神経質な方は購入をご遠慮下さい★⚠︎⚠︎ used品にご理解ある方お願いします全て自宅保管です。喫煙者なしペットなしの自宅です。あくまでも古着となります事をご理解の上、ご購入をお願いします。★★★ 日勤、夜勤などですぐ対応できずお待たせする場合が ★★★ございます。♪♪♪(ᵔᴥᵔ) 何 卒 宜 し く お 願 い 致 し ま す(ᵔᴥᵔ)♪♪♪●状態新品で購入３‘回ぐらい着ました★表記サイズ たぶんLです 素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。着丈64cm肩幅44cm 身幅50cm袖丈23cm☑☑値下げは２点以上ご購入を条件にて交渉いたします。✌★洗濯後、保管、洗濯せずに画像撮った状態で発送致します素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませレア入手困難貴重稀少ブルーハーツ BLUEHEARTS クロマニヨンズ CRO-MAGNONS CROMAGNONSHIGH-LOWS ハイロウズ HIGHLOWS甲本ヒロト真島昌利フェスバンドTシャツレア入手困難希少目立つインパクトかっこいいツアーＴシャツ音楽 ＴシャツＴシャツＲＯＣＫＴシャツロック ＴシャツＢＡＮＤ ＴシャツTOUR Ｔシャツフェスフェス ＴシャツGOINGSTEADYゴーイングステディ銀杏BOYZ 夕刊フジエルヴィス・プレスリープレスリー#ハイロウズ #HIGHLOWS#ブルーハーツ #BLUEHEARTS #クロマニヨンズ #CROMAGNONS#甲本ヒロト#真島昌利#マーシー#ヒロト#フェス#バンドTシャツ#目立つ#インパクト#かっこいい#ツアーＴシャツ#音楽Ｔシャツ#ＲＯＣＫＴシャツ#ロックＴシャツ#ＢＡＮＤＴシャツ#フェス#フェスＴシャツ#レア#入手困難#貴重#稀少#杉浦逸夫#夕刊フジ#エルヴィスプレスリー#プレスリー



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