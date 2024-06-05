DISCOVERED 50' WOVEN ZIP UP BLOUSON

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ほとんど着用していなかったため新品同様となります。【商品説明】70’sを意識したタテ×ヨコ2/72の強然糸を使いななこ組織(タテ糸・ヨコ糸を二本以上引き揃えて織る平織り)で織り上げたブルゾン。シャリ感とアウトシーム、表に配されたキュプラレイヤーがアクセントになったアイテム。日本製。【素材】ウール100%裏地/キュプラ100%【サイズ】2(着丈73cm,身幅58cm,肩幅48cm,袖丈65cm)【定価】¥49,500着物HAREハレladmusicianladmusicianladmusician花柄kanata/pugment/yokosakamoto/KENZO/Dulcamara/ESSAY/69us/phingerin/BANZAI/ISSAYMIYAKEkudos/TOGA/ladmusician/y-3kanata/pugment/yokosakamoto/KENZO/Dulcamara/ESSAY/69us/phingerin/BANZAI/ISSAYMIYAKEkudos/TOGA/ladmusician/y-3sasquatchfabrixCOMMEdesGARCONSUNDERCOVERSupremeunusedyohjiyamamotokaikoETHOSENSjohnlawrencesullivanUNUSEDedwinahorlcrepusculefacetasmissaymiyakeessayclampLOEWEthesakakiCOMOLISUNSEAHenderSchemeuruneonsignクティールkutirリドムLIDNMハレHAREレイジーブルーRAGEBLUEEMMACLOTHESエマクローズステュディオスSTUDIOUSナノユニバースげんじとっしーRYOkeiShotainterfactoryBEAMSビームスdoopzドープスinterfactoryインターファクトリーHAREハレLIDNMリドムRAGEBLEレイジブルーstudiousunitedtokyo