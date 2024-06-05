【新品・未使用】ポールスミス コインケース パスケース 財布

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購入後自宅にて保管しておりましたが、今後使用する予定がないので出品します。ポールスミスのパスケース付コインケースです。内部にキーフックも付いております。新品未使用ですが革製品にて状態は写真でご確認頂きご検討をよろしくお願い致します。カラー:ブラウンサイズ:縦7.8cm×横11.3cm×厚さ2cm素材:牛革