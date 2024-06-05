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【新品・未使用】ポールスミス コインケース パスケース 財布
商品番号 X46283524052
商品名

【新品・未使用】ポールスミス コインケース パスケース 財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後自宅にて保管しておりましたが、今後使用する予定がないので出品します。ポールスミスのパスケース付コインケースです。内部にキーフックも付いております。新品未使用ですが革製品にて状態は写真でご確認頂きご検討をよろしくお願い致します。カラー:ブラウンサイズ:縦7.8cm×横11.3cm×厚さ2cm素材:牛革
http://narcologia.ru/goods/enquire725289.html
http://narcologia.ru/goods/providence853594.html
http://narcologia.ru/goods/traverse755326.html
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