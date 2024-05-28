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tady\u0026King タディ\u0026キング　石付き　タタキ　メタル　ジルコニア
商品番号 O99797167775
商品名

tady\u0026King タディ\u0026キング　石付き　タタキ　メタル　ジルコニア
ブランド名 タディーアンドキング
特別価格 税込 7,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

石付きタタキメタルになります。状態も悪くなく、硫化や錆などは無くかなりの美品だと思います！商品詳細　Tady\u0026Kingタディ＆キングメタル　タタキ定価　セット価格44,000円サイズ:約28mm×25mm鹿革紐黒　100センチ定価　1,815円オールドフックノーブランド購入先:リアルクローズ正規品を取り扱っているお店で購入していますので鑑定済みで確実正規品になります。着用による細かな傷などがありますが目立つような傷や汚れは無いと思われます。（写真で判断お願いします）丸カンは、組み替えによる傷があります。状態は個人的主観にもよりますので、神経質な方はご遠慮ください。あくまでも、一度人の手に渡っていますので、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。何かございましたら、コメントからよろしくお願い致します。他サイトでも出品しておりますので、トラブル防止の為必ず在庫確認をよろしくお願い致します。返品、返金は一切受け付けておりませんので、ご了承下さい。三代目JSoulBrothers登坂広臣EXILETAKAHIROさんが着用しているブランドの人気のネックレスです。タディ＆キングネックレスフェザーゴローズgoros木村拓哉k1818金金ゴールドgoldコムドットやまとシルバーsilverチェーンなどお好きな方や探していた方はぜひ！
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