off-white キャップ　オフホワイト　Virgil Abloh dunk

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オフホワイトxナイキの“ザ・50” のうちの1足が公開 | Hypebeast.JP オフホワイトxナイキの“ザ・50” のうちの1足が公開 | Hypebeast.JP



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新品、送料込、即日発送、カタール限定VirgilAblohカタール、ドーハ限定 キャップOFF-WHITE(オフホワイト)の創設者でLouisVuitton(ルイ・ヴィトン)のメンズアートディレクターとして活躍されていたVirgilAbloh(ヴァージル・アブロー)が、2021年11月〜、中東、カタールのドーハで自身の個展を開催されていました。この商品はその際に制作され、VirgilAbloh氏が亡くなる直前に発売されました。VirgilAbloh自身の ABLOH をグラフィティのように描かれています。素材、形に定評のあるOTTO製のメッシュキャップに、インパクトのあるデザインで、これからのアウトドアな時期にも最適です。※VirgilAblohは個展アパレルは、ChampionやOTTO製など定評のあるファブリックを使用しております。偽物、オマージュ品などではありません。型崩れのないように箱に入れて発送致します。#VirgilAblohカタール限定商品はこちら#VirgilAblohボストン限定商品はこちら#KicksMagicアパレル一覧はこちら⚫︎カラーホワイト／ブルー／レッド⚫︎サイズ フリーサイズ(スナップバックで調整可)⚫︎付属品 購入時の領収書、郵送書類などのコピー(個人情報部分など削除)※こちらは公式より自身で直接購入した物です。真贋についてはご安心ください。数ヶ月前に発売されましたが、他のフリマサイトや、stockx、スニダン、その他ecサイトなどでも流通が確認できない激レア商品です。Tシャツ、ロンT、パーカー、スニーカーに合わせて◎neweraニューエラfearofgodessentialssupremeシュプリームyeezyboost350700AirJordan1airforce1dunkエアジョーダン1エアフォース1ダンクVirgilAblohoff-whiteキャップ dunkダンクSB商品管理コード 050951