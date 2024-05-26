bi17. EMPORIO ARMANI 長財布 黒 イーグルロゴ

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エンポリオアルマーニのメンズレザーウォレットですブルーのスラッシュカラーがオシャレなデザイン♬背面に小さな白いシミがあります（写真8枚目）全体的状態はそこそこ綺麗だと思います☆カラー...ブラック柄・デザイン...その他財布形...長財布他にも古着やメンズ、レディース、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズや春服、夏服も出品してますので是非ご覧下さい！