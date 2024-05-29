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商品詳細
#スリーマショップメキシコ模様彫刻ドーム型厚め925ビンテージシルバーリング指輪昭和レトロジュエリー輸入8Y-K□商品詳細【素材】シルバー 13.14ｇ【刻印】画像参照※画像が無いものは、刻印無しです。【時代背景】1960年頃【コンディション】アームに小傷あり※画像のケース・ディスプレーは付属しません。
http://narcologia.ru/goods/peroration662115.html
http://narcologia.ru/goods/approximate884220.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit119886.html
メキシコビンテージ シルバー EBC シガーバンド 厚め 925 リング 指輪 ...
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