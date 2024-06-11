☆ ダブル　クロスネックレス シルバー925×24k ジルコニア

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商品詳細
☆送料無料！！☆新品未使用！！【楽天ショップ9800円❗️】↓↓↓【期間限定6800円❗️】☆商品詳細☆トリプルクロスネックレスカラー:ゴールド素材:22KGOLDplatingsilver925(s925刻印あり)石:キュービックジルコニア(AAA)長さ:45cm(アジャスター付き)トップ:(大)縦25mm横16mm(小)縦14mm横8mmリバーシブルタイプツイストチェーン男女兼用ユニセックス------------------------------------------------キュービックジルコニア(AAA)と特殊加工でコーティングされた22KGOLDplatingの輝きは最高級の仕上がりになっております☆☆まとめ買いがお買い得☆#他にも色んなアクセサリー出品してますのでご覧ください♪まとめて購入頂いた場合は、100円ずつお値引き致します(^^)#ネックレス#クロスネックレス#クロス#メンズ#22k#ツイストチェーン#シルバー925#ジルコニア#ゴールド
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