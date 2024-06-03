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- WAX \"Balloon コーチジャケット WX-0298 Lサイズ
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商品詳細
カラーレオパード=WAX=当店でも脅威の消化率を誇った爆発的人気ブランド\"WAX\"2023A/WCOLLECTIONより昨年も人気だった\"Ballooncoachjacket\"が入荷しました!!!昨シーズンに続き、バルーンコーチジャケット今季もリリースです。今季はタイガーカモ!!!この独特バルーンシルエットは多くのファンを引きつけ、秋から冬にかけて非常に重宝します。また、4つのポケットがあり収納力も高い優れた逸品です。SIZESPECM__着丈81cm身幅78cm肩幅59cm袖丈59.5cmL__着丈84cm身幅80cm肩幅61cm袖丈61cmQUALITYCOTTON_100%※購入前に必ずコメントお願いします。
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