【希少即売モデル】supreme ホワイト ボア フリース リバーシブル

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#ナオ古着２４の一覧#ナオ古着２４のアウター一覧★2点以上購入で割引き★●商品メモシュプリームのボアのリバーシブルジャケットです。SUPREMEのロゴをたくさんあしらったデザインにボア素材の温かみのあるつくりになっています。リバーシブルになっていて裏返すとボックスロゴのあるシンプルなデザインの真っ赤なジャケットとなります。使用感も感じられずまだまだ長くご愛用できるかと思います(^^)●サイズM肩幅:45身幅:59袖丈:61着丈:65●素材ポリエステル100%●カラーホワイト、レッド●状態目立った傷汚れ無し●管理番号M-T-23910-461即購入OK◎早い者勝ち◎厚みを抑えての発送になるため、梱包時の多少のたたみジワはご了承ください。真贋をしっかり確認しているブランドショップで購入しております。★2点以上購入で割引き★2点・・・5パー引き3点・・・10パー引きNIKE(ナイキ)・adidas(アディダス)・FREDPERRY(フレッドペリー)の古着や、BEAMS(ビームス)・UnitedARROWS(ユナイテッドアローズ)・nano・universe(ナノユニバース)・BURBERRY(バーバリー)などの人気ブランドや、THENORTHFACE(ザ・ノースフェイス)・Columbia(コロンビア)などのアウトドアブランドの商品も扱っておりますのでこちら#ナオ古着２４の一覧もぜひ覗いてください！素材...ボアカラー...ホワイトジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし