ユニセックス レディース メンズ ネックレス タングステン ペンダント

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【優れたプレートデザイン】本物のタングステンならではの深みのある輝きを写真で表現できないのが残念です。タングステンはダイヤモンドの硬度、ゴールドの重量感、澄み切った輝きを持つ希少金属です。超硬質な素材を職人が熟練の技で研磨しました。【商品について】TOP部はタングステンのため、ダイヤモンドに近い硬度を持ち、比重が高いため、ズっしりとした重量感があります。さらに傷が付きにくいため、半永久的に澄み切った眩い輝きを続けます。シンプルisベストと呼ぶにふさわしいスリムタイプで飽きのこないスティックタイプのデザインになります。クールに貴方の胸元をキリッと引き締めます。ニッケルフリーにより、アレルギーを起こしにくい材質となります。敏感肌の方でも安心してご使用いただけます。チェーンは高級感があるが、派手すぎないチェーン。キメ細かく輝きを放ち、貴方の首元をカッコよく演出します。【コーディネートしやすい】主張しすぎないデザインに仕上がり、デイリー着用にピッタリです。カジュアルなコーデにもきれいめなコーデにも取り入れやすく、ワンポイントでオシャレ度が一段と上がります。デート、パーティー、食事会など様々なシーンに適用します